Hayvanlarını günler öncesinden pazara getiren üreticiler, bu yıl satışların biraz daha geç hareketlenmesini bekliyor. Pazardaki durgunluk dikkat çekerken, üretici Serkan Biçer, "Alıcı da satıcı da kararsız. Yer sıkıntısı yaşanmasın diye erkenden geldik ama henüz büyük bir yoğunluk yok" diyerek durumun belirsizliğine işaret etti.

Fiyatlar Geçen Yıla Göre Arttı, Tercih Küçükbaşta

Kurbanlık bakmak için pazara gelen vatandaşlar ise fiyatların geçen seneye kıyasla ciddi şekilde yükseldiğini söylüyor. Küçükbaş hayvan almak isteyen Selami Macar, geçen yıl 8 bin liraya aldığı hayvanın bu sene neredeyse iki katına çıktığını belirterek, “Cebime uygun bir hayvan bulabilirsem alacağım. Ama bu sene kurbanlıklar biraz daha farklı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” sözleriyle endişesini dile getirdi.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 12 bin ile 25 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 80 bin liradan başlayarak 250 bin liraya kadar alıcı bekliyor. Satıcılar, fiyat artışlarının aşırı olmadığını, karkas et fiyatlarına paralel gittiğini ifade ediyor.

"Yoğunluk Önümüzdeki Günlerde Başlar" Umudu

Üreticiler, pazardaki durgunluğa rağmen önümüzdeki günlerde hareketlilik beklentisini sürdürüyor. Üretici Sezgin Çakır, “Geçen yıla göre biraz daha hareketli olmasını umut ediyoruz. Talep var ama alıcılar temkinli. Kesim hizmeti de sunuyoruz, umarız işlerimiz açılır” diyerek bayram öncesi son haftaya dikkat çekiyor.

Bolu’da kurbanlık pazarında şu an için temkinli bir bekleyiş hakim. Hem satıcılar hem de alıcılar fiyatları ve bütçeyi gözden geçirirken, asıl hareketliliğin bayrama yaklaşan günlerde yaşanması bekleniyor.