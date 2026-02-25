“Kabe’de Hacılar” ilahisiyle büyük çıkış

İlahinin asıl sahibi olan Abdurrahman Önül’ün seslendirdiği “Kabe’de Hacılar” eserine kendine özgü bir yorum katan Karatüre’nin performansı, sosyal medyada viral oldu. Duygusal yorumu ve içten tavrıyla dikkat çeken Karatüre, kısa sürede fenomen haline geldi.

Paylaşılan videolar milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar özellikle Karatüre’nin samimi üslubunu ve doğal yorumunu ön plana çıkardı.

Celal Karatüre kimdir?

Celal Karatüre, aslen Samsunlu olup yaşamını Samsun’da sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen Karatüre, özellikle Samsun’un Canik ilçesine bağlı Mezbane Mahallesi ile anılmaktadır.

İlahilere olan ilgisiyle tanınan Karatüre, dini eserleri kendine has bir tarzla seslendirmesiyle biliniyor. Profesyonel bir müzik kariyerinden ziyade sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan Karatüre, özellikle “Kabe’de Hacılar” yorumu sayesinde ülke çapında tanınır hale geldi.

Sosyal medyada gündem oldu

“Kabe’de Hacılar” performansının ardından “Celal Karatüre kimdir?” sorusu arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasına girdi. Kullanıcılar Karatüre’nin hayatı, memleketi ve müzik geçmişi hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Celal Karatüre’nin önümüzdeki süreçte yeni ilahi çalışmaları yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Sosyal medyada artan ilgi, Karatüre’nin müzik yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.