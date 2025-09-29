Şirket bu kapsamda, yurt içinde 250’nin üzerinde yeni treyler alımı için sektörün önde gelen markaları ile görüşmelere başladı. Ayrıca İtalya’da 50 yeni çekici yatırımı da planlanıyor. Boltas Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çobanoğlu, bu yatırımların sürdürülebilirlik ve kesintisiz hizmet sağlama vizyonlarıyla uyumlu şekilde ilerlediğine dikkati çekti.

Lojistik sektöründe yarım asra dayanan tecrübesiyle entegre çözümler üreten Boltas, ekipmanlarını yenileme sürecine girdi. Bu kapsamda, yurt içinde 250’nin üzerinde yeni treyler yatırımı için sektörün önde gelen markalarıyla görüşmeler başlatıldı. Ayrıca İtalya’da 50 yeni çekici yatırımı da hedefleniyor. Yatırımların tamamı, yüzde 100 yerli sermayeli Boltas’ın öz kaynaklarıyla finanse edilecek.

Şirketin Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çobanoğlu, ekipman ve araç yenileme adımlarının, sürdürülebilirlik hedefleri ve müşterilerine kesintisiz hizmet sağlama vizyonlarıyla uyumlu ilerlediğini söyledi.

Operasyonlara Esneklik ve Verimlilik Katacak

Boltas olarak yeniliğe ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye önem verdiklerini vurgulayan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye ve Avrupa çapında geniş bir ağa sahibiz. Operasyonlarımızın önemli kısmını multimodal ve kara yolu taşımalarıyla gerçekleştiriyoruz. Taşımalarımızda treyler gibi ekipmanların dayanıklılığı, kalitesi ve hacmi oldukça önemli. Bu sebeple ekipmanlarımızı periyodik olarak yenilemeye önem veriyoruz.

Yeni nesil ekipmanlar ile sadece taşıma aşamasını değil, yükleme-boşaltma süreçlerini de en verimli şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Yeni ekipmanlarımızla lojistik süreçlerimize daha fazla esneklik kazandırarak operasyonlarımızı bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.”

Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Öncelikli

Çobanoğlu, ekipmanlarının yaş ortalamasını 2’nin altında tutmaya odaklandıklarını vurgulayarak, treyler ve dorse yatırımlarında sürdürülebilirlik odaklı teknolojileri önceliklendirdiklerine dikkati çekti. Filolarında kullanılan ekipmanların tamamında güvenlik, yük koruma ve çevresel standartlara uygun sistemleri tercih ettiklerini dile getiren Çobanoğlu, “Operasyonlarımızda kullandığımız ekipmanları yenileyerek hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de enerji tüketimini minimuma indiriyoruz. Ayrıca bu yatırımlara paralel olarak İtalya’da 50 araçlık yeni çekici yatırımı planlıyoruz. Halihazırda Avrupa’da İtalya ve Romanya plakalı çekicilerimiz bulunuyor. Yabancı plakalı çekici ve dorse adedimizi gün geçtikçe artırmayı planlıyor ve bununla ilgili adımları atmış bulunuyoruz. Yurt dışındakiler dâhil bütün yatırımlarımızı, yüzde 100 yerli sermayeli şirketimizin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz.” bilgilerini de paylaştı.