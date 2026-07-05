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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Farklı boylarda er meydanında kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı kutluyor, kendilerine Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kemerini kuşanan Erkan Taş'ı tebrik etti.

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