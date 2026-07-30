Forum Erzurum, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Bilim Her Yerde Çocuk Şenliğine ev sahipliği yapacak. Çocukların bilimsel merakını desteklemek amacıyla hazırlanan etkinlik programı kapsamında minikler, uygulamalı atölyelerden interaktif oyunlara kadar birçok etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecek. Üç gün sürecek şenlikte çocuklar, bilimi keşfederken eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak.

Bilimle tanışmanın en eğlenceli yolu

Etkinlik süresince çocuklara, TÜBİTAK'ın sevilen yayınları Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergileri dağıtılacak. Uzman rehberlerin eşliğinde gerçekleştirilecek uygulamalı atölyelerde, dergilerde yer alan içerikler deneyim odaklı çalışmalarla desteklenecek. Periskop Yapım Kiti, Kaleydoskop (Çiçek Dürbünü) Yapım Kiti ve Denge Kuşu Yapım Kiti gibi ahşap bilimsel eğitim kitleriyle kendi tasarımlarını hazırlayacak çocuklar, el becerilerini geliştirirken temel bilimsel prensipleri de uygulamalı olarak keşfedecek.

Oyunlarla öğrenme zamanı

Şenlik programında yer alan etkileşimli oyunlar da çocukları eğlenceli bir keşif yolculuğuna çıkaracak. "Uzay Labirenti", "Test Sürüşüne Çıkıyoruz" ve "Böcek Bilimciye Yolu Göster" oyunları sayesinde çocuklar dikkat, gözlem, iletişim, takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirirken keyifli vakit geçirecek. Etkinlik alanında oluşturulacak özel fotoğraf noktaları ise ailelerin çocuklarıyla birlikte bilim dolu bu deneyimi unutulmaz karelerle ölümsüzleştirmesine olanak sağlayacak.