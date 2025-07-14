Bu tarihi yükselişin arkasında ise başta Bitcoin ETF’lerine artan talep yer alıyor. Özellikle geçtiğimiz Perşembe günü, spot Bitcoin ETF’lerine sadece bir günde 1,18 milyar dolarlık rekor giriş gerçekleşti. Bu gelişme, yatırımcı güveninin yeniden toparlandığını ve kurumsal sermayenin piyasaya güçlü şekilde geri döndüğünü gösteriyor.

Bitcoin’in bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine başlamasının ardından gelen ekonomik belirsizliklere rağmen gerçekleşti. Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik ilk dönemdeki sıcak yaklaşımı, ikinci dönem için aynı ölçüde destekleyici olmayacağı yönündeki beklentilerle bir süre baskı altında kalan Bitcoin, son haftalarda yeniden ivme kazandı. Küresel risk iştahının artması ve hisse senetlerinin de rekorlara yaklaşmasıyla birlikte, yatırımcılar alternatif varlıklara yeniden yöneliyor.

Sadece Bitcoin değil, piyasanın ikinci büyük aktörü Ethereum da dikkat çeken bir performans sergiliyor. Gün içinde 3.062 doları gören Ethereum, beş ayın en yüksek seviyelerine ulaşarak yatırımcılara umut verdi.

Uzmanlar, kripto piyasalarındaki bu hareketliliğin önümüzdeki haftalarda daha da artabileceğini belirtiyor. Özellikle ETF girişlerinin sürdürülebilirliği ve makroekonomik gelişmeler, Bitcoin’in 130.000 dolar ve üzeri hedeflere yönelip yönelmeyeceğini belirleyecek.