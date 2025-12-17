16 Aralık 2025 tarihinde KAP’a gönderilen bildirimlerden derlenen pay alım-satım ve geri alım duyurularının öne çıkanları şöyle:

Öne Çıkan Pay Alım-Satım İşlemleri

DCTTR – Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, 25,14 – 25,30 TL fiyat aralığından 180.000 adet pay alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte şirketteki pay oranı %58,97 seviyesine yükseldi.

ESCAR – Şirketin pay geri alım programı kapsamında 55.000 adet pay, 21,40 – 21,52 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLYPV – Pay geri alımı çerçevesinde 9.995 adet pay, 58,95 – 59,00 TL fiyat aralığından satın alındı.

KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi, 16,08 TL fiyattan 200.000 adet pay alımı yaptı. İşlem sonrası şirket sermayesindeki payı %33,97 oldu.

KONTR – KMT Teknolojik, 13,10 TL fiyattan 10.997.857 adet pay satışı gerçekleştirdi. Bu satışın ardından şirketteki pay oranı %5,27’ye geriledi.

LKMNH – Şirket, pay geri alım programı kapsamında 20.000 adet payı 16,99 – 17,03 TL fiyat aralığından geri aldı.

MERIT & NTHOL – NTHOL, 17,23 – 17,45 TL fiyat aralığından 500.000 adet MERIT payı satın aldı. Böylece NTHOL’ün MERIT’teki payı %70,77 seviyesine yükseldi.

NTHOL – Şirketin kendi paylarını geri alması kapsamında 6.689 adet pay, 46,98 TL fiyattan geri alındı.

OFSYM – Pay geri alım programı kapsamında 5.382 adet pay, 64,85 – 65,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

PEKGY – Pardus Portföy, 500.000 adet pay alışına karşılık 20.807.990 adet pay satışı gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda şirketteki pay oranı %4,61’e düştü.

TATEN – Pusula Portföy, 28.690.371 adet pay alımı ve 20.633.048 adet pay satışı yaptı. Net etkiyle şirket sermayesindeki payı %5,31’e yükseldi.

KAP’a yapılan bu bildirimler, özellikle yönetici ve ortak pay alımları ile geri alım programlarının devam ettiğini gösterirken; bazı hisselerde ise yüksek hacimli satışların öne çıktığı görülüyor. Yatırımcılar açısından bu tür açıklamalar, şirketlere yönelik beklentiler ve kısa-orta vadeli fiyat hareketleri bakımından yakından izleniyor.