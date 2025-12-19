Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden yaklaşık 6 milyar 972 milyon TL tutarında sahte fatura düzenlediği belirlendi. Bu yöntemle şirketlerin yasal defterlerine gerçeğe aykırı kayıtlar işlendiği, kurumlar vergisi beyannamelerinde gider gösterilerek haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Yetkililer, sahte faturalar aracılığıyla yaklaşık 69 milyon 552 bin TL tutarında kamu zararı oluştuğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında, sahte faturaların komisyon karşılığında mali müşavirler ve şirket yöneticileri aracılığıyla temin edildiği, elde edilen suç gelirlerinin ise ticari faaliyet süsü verilerek ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Operasyon çerçevesinde, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile birlikte, sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yöneticileri ve ortaklarının da şüpheliler arasında yer aldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin eş zamanlı operasyonlarla şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği ifade edildi.