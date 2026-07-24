Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, YENİ Parti'nin gündemde yer alan hazine yardımı alma olayına ilişkin, 'Bu konularla ilgili parti sözcümüz zaten açıklama yapıyor' dedi.

CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada gündeme dair konuları ele alan Sarıbal, mevsimlik işçilerin ve tarım işçilerinin maddi olarak zor günler geçirdiğini ifade etti. Türkiye'nin giderek ithalat ile bağdaştığını iddia eden Sarıbal, CHP olarak halkın sorunlarını her zaman dile getireceklerini vurguladı.

'Hasat döneminde çiftçimiz üzgün ve yorgun'

Üreticilerin ve işçilerin her geçen gün giderek zor günler geçirdiğini iddia eden Sarıbal, 'Hasat döneminde çiftçimiz üzgün ve yorgun. Onların dertlerini paylaşıyoruz. Toplumun sorunlarını paylaşıyoruz. Hükümetten; halktan, üretimden, üreticiden, emekliden, emekçiden, köylüden, çiftçiden yana bir tarım politikasını desteklemesini acilen istiyoruz. Parayı çiftçiden, emekçiden ve halktan yana kullanın. Bu ülkede halktan, üretimden, çiftçiden ve ülke toprağından yana yeni bir düzeni hep birlikte inşa edeceğiz' diye konuştu.

Sarıbal, bir gazetecinin 'Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak kurduğu YENİ Parti'ye, CHP'den ayrılan milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması gerektiğini açıklamıştı ve bunun etik bir yaklaşım olacağının altını çizmişti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna ise 'Bu konularla ilgili parti sözcümüz zaten açıklama yapıyor. Ben ısrarla tarım işçilerimin, çiftçimin ve halkımın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğim' diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.