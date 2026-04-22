Türkiye’de 2025 yılı boyunca yurt içi turizm hareketliliğinde sınırlı da olsa artış yaşanırken, harcamalardaki yükseliş dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yıl genelinde yurt içinde seyahate çıkan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 67 milyon 851 bine ulaştı. Buna karşın toplam geceleme sayısı yüzde 1,6 azalarak 476 milyon 307 bin olarak gerçekleşti. Ortalama konaklama süresi ise 7 gece oldu.

Yılın son çeyreğini oluşturan Ekim-Aralık döneminde yurt içinde 9 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde yapılan toplam seyahat sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 11 milyon 23 bin olarak kaydedildi. Aynı çeyrekte toplam geceleme sayısı 60 milyon 957 bine ulaşırken, ortalama konaklama süresi 5,5 gece olarak hesaplandı.

Turizm harcamalarında ise belirgin bir artış görüldü. 2025 yılı genelinde yurt içi seyahat harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin liraya yükseldi. Bu harcamaların büyük kısmını kişisel harcamalar oluştururken, paket tur harcamalarının payı daha düşük seviyede kaldı. Seyahat başına ortalama harcama 8 bin 181 lira olarak gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde yapılan harcamalar da artış eğilimini sürdürdü. IV. çeyrekte toplam seyahat harcamaları yüzde 29,6 artarak 85 milyar 594 milyon 583 bin liraya ulaştı. Bu dönemde seyahat başına ortalama harcama ise 7 bin 765 lira oldu.

Harcama kalemleri incelendiğinde, hem yıllık hem de çeyreklik bazda en yüksek payı yeme-içme harcamaları aldı. Yıl genelinde yeme-içme yüzde 30,3 ile ilk sırada yer alırken, ulaştırma ve konaklama harcamaları onu takip etti. IV. çeyrekte de benzer bir tablo ortaya çıktı ve yeme-içme harcamaları yüzde 32,1’lik payla ilk sıraya yerleşti.

Seyahat amaçlarına bakıldığında ise en büyük payın yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatlerde olduğu görüldü. 2025 yılı genelinde seyahatlerin yüzde 57,7’si bu amaçla gerçekleştirilirken, gezi, eğlence ve tatil ikinci sırada yer aldı. Sağlık amaçlı seyahatler ise daha düşük bir paya sahip oldu.

Konaklama tercihleri açısından da benzer bir eğilim dikkat çekti. Seyahate çıkan kişiler en çok arkadaş veya akraba evlerinde konakladı. Bunu kendi evlerinde yapılan konaklamalar izlerken, oteller üçüncü sırada yer aldı. Hem yıllık hem de çeyreklik veriler, ücretsiz veya düşük maliyetli konaklama seçeneklerinin ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.