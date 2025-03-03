BİM'den Resmî Açıklama BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20.02.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında, Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Şirketimize idari para cezası verildiği ve bu cezaya karşı tüm yasal yollara başvurulacağı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİM'e Neden Ceza Verildi? Rekabet Kurulu, 14 Ocak'ta BİM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında bir BİM yöneticisinin veri silme eyleminde bulunduğunu tespit etti. Kurul, 6 Şubat'ta aldığı karar ile bu durumun yerinde incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığını belirterek, BİM'e cirosunun binde beşi oranında idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurumu'nun kurallarına göre, yerinde incelemelerin engellenmesi veya zorlaştırılması halinde ilgili şirketlere ciro bazlı ceza veriliyor. BİM ise, verilen bu cezanın iptali için hukuki yollara başvurdu. Şirketin itirazının nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.