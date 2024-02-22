ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco kentinde düzenlenen bir etkinlikte Rusya lideri Vladimir Putin'e 'çılgın bir o... çocuğu' diyerek tepki gösterdi. Bağış toplama etkinliğinde iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, 'nükleer tehdidinin hala gündemde olduğunu' dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e de küfür eden Biden, şu ifadeleri kullandı: “İnsanlık için en son tehdit, iklim krizi. Ancak, Putin ve diğerleri gibi o... çocukları yüzünden nükleer çatışmalar konusunda da endişelenmeliyiz."

Kasım ayında düzenlenecek seçimler öncesi yönelik eleştirilerini artıran Biden, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak Nalvani'nin ölümünün Putin ve haydutlarının yaptığı bir şeyin sonucu olduğuna şüphe yok."

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nın bu kadar kaba sözleri ABD için bir utançtır" denildi.