Belediye meclisinde gerçekleşen oylamada CHP grubunun adayı Sefer Karaahmetoğlu ile AK Parti’nin adayı Süleyman Baba yarıştı. İlk iki turda Karaahmetoğlu 17, Baba ise 13 oy aldı. Üçüncü turda fark 2 oya inse de, son turda Karaahmetoğlu 16 oyla seçimi kazanarak Beyoğlu Belediyesi’nin yeni başkanvekili oldu.

Seçim sürecinde zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Bir meclis üyesinin telefonla görüntü çekmesi üzerine, diğer üyelerden “Israrla çekim yapıyorsunuz” diyerek tepki yükseldi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 45 kişi 15 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından Güney’in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, 24 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.