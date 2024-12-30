Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, festivalin açılışından sonra, “Bu zor ekonomik şartlarda insanlarımızı bir nebze olsun gülümsetebilmek istedik. Beylikdüzü halkı gerçekten çok özel bir duyguya sahip, ben de bu güzel duygulara yaslanarak çalışıyorum. Mutlu, huzurlu bir kent inşa etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Festival alanını ziyaret eden Başkan Çalık, 2025 yılı için umut dolu mesajlar verdi: “Yeni yılın memleketimize huzur, bolluk, bereket ve barış getirmesini diliyorum. 2024’ü geride bırakıp, 2025’te daha parlak bir gelecek için bir adım daha atmayı umuyoruz. 2025’ten çok umutluyuz.”

Beylikdüzü Kış Festivali, özellikle çocuklar ve aileler için keyifli bir ortam sunarken, Beylikdüzü halkının yeni yıl coşkusunu birlikte yaşaması sağlanıyor.