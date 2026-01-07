Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Grönland’ın ABD için stratejik ve ulusal güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, askeri güç kullanımının da seçenekler arasında yer aldığını söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın Grönland’ı Arktik bölgedeki jeopolitik dengeler açısından hayati bir unsur olarak gördüğü vurgulandı. Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan Trump, Grönland’ın ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu açıkça ifade etmiştir. Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına bu konu büyük önem taşımaktadır” dedi.

“ABD ordusu her zaman başkomutanın elindeki bir seçenek”

Grönland konusunda farklı senaryoların değerlendirildiğini kaydeden Leavitt, “Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri masaya yatırıyor. Elbette, ABD ordusunun kullanımı da her zaman başkomutanın yetkileri dahilinde olan bir seçenektir” ifadelerini kullandı.

Trump: “Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var”

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın stratejik önemine dikkat çekmiş ve adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini savunmuştu. Trump, “Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var” ifadelerini kullanarak, Danimarka Krallığı’na bağlı adanın Rusya ve Çin’e ait gemilerle çevrili olduğunu öne sürmüştü.

Danimarka ve Grönland’dan sert tepki

Trump’ın açıklamaları Danimarka ve Grönland yönetimlerinden tepkiyle karşılanmıştı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin Danimarka Krallığı’na bağlı herhangi bir ülkeyi ilhak etme hakkı olmadığını vurgulayarak, Trump’ı tehditkâr söylemlerden vazgeçmeye çağırmıştı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Trump’ın sözlerini, “Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca” ifadeleriyle eleştirmişti.