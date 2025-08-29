Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapadı. Müsabakanın hemen ardından Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i acil toplantıya çağırdı.

Adalı ve Solskjaer arasında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Solskjaer ile yolların ayrıldığına yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş’ın başında toplam 29 karşılaşmaya çıkan Norveçli çalıştırıcı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.