Beşiktaş Kulübü'nde Genel Sekreter Uğur Fora, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ile Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Tüpraş Stadyumu'nda BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın öğretmenleri ile idari personelini yeni 'eğitim-öğretim yılına merhaba' yemeğinde ağırladı.
Genel Sekreter Uğur Fora, yemekte yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençleri yetiştiren öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.
BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuşmasının ardından Genel Sekreter Uğur Fora'ya çiçek ve Başkan Serdal Adalı adına Malatya Kökpınar Hatıra Ormanı'na fidan bağışlandığına dair belgeyi takdim etti.