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BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, konuşmasının ardından Genel Sekreter Uğur Fora'ya çiçek ve Başkan Serdal Adalı adına Malatya Kökpınar Hatıra Ormanı'na fidan bağışlandığına dair belgeyi takdim etti.

Genel Sekreter Uğur Fora, yemekte yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı gençleri yetiştiren öğretmenlere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Beşiktaş Kulübü'nde Genel Sekreter Uğur Fora, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer ile Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Tüpraş Stadyumu'nda BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu ve BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın öğretmenleri ile idari personelini yeni 'eğitim-öğretim yılına merhaba' yemeğinde ağırladı.

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