Alexander Meydanı’nda yapılması planlanan gösteri, Berlin polisi tarafından son anda yasaklanmasına rağmen yüzlerce kişi yasağı tanımayarak bölgeye akın etti. Yerel saatle 18.00’de bir araya gelen göstericiler, Neptun Çeşmesi ile Kızıl Belediye binası arasındaki alanda “Soykırımı durdurun”, “Özgür Filistin” ve “Çocuk katili İsrail” sloganları attı. Berlin polisi ise alanı çembere alarak eylemcilerin meydana girişini engelledi.

Kısa sürede sayıları 500’ü aşan protestocular, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine polis, Brandenburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden gelen takviye ekiplerle bölgeyi kuşatarak göstericilere müdahale etti. Eylemcilerin bazıları gözaltına alınırken, müdahale sırasında arbede çıktı.

Bir polis ile bir gösterici arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yere düşen gösterici, diğer polislerin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Bazı eylemcilerin yerde sürüklendiği, bir kişinin ise bayılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olaylar yaklaşık dört saat sürdü. Berlin polisi, gözaltına alınan kişi sayısı ve olayların detaylarına ilişkin açıklamanın bugün içinde yapılacağını duyurdu.

Gösteri yasağının, kentte gün boyu yapılan İsrail yanlısı etkinliklere izin verilmesine rağmen Filistin destekçilerinin eylemine uygulanması, Almanya’daki çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.