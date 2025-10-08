Samsun’daki balıkçılar, özellikle geçen yıl yaşanan hamsi kıtlığının ardından bu sezonun yüzleri güldürdüğünü söylüyor. Balık satıcısı Onurcan Köse, bu sezonun tam anlamıyla “hamsi yılı” olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bir süre önce hamsi az çıkıyordu, kilosu 300 liraya kadar yükselmişti. Şimdi havaların düzelmesiyle bolluk başladı, fiyatlar 150 liraya kadar geriledi. Vatandaşın ilgisi de arttı. Geçen sene hamsi bulamıyorduk, bu sene ise tezgâhlarda bol bol var. En çok hamsi satıyoruz, ardından mezgit ve istavrit geliyor. Bu sene palamuda ‘elveda’, hamsiye ‘merhaba’ dedik.”

Köse, hamsi fiyatlarının 100 TL’nin altına düşmesini beklemediklerini belirterek, “Bundan sonraki süreçte fiyatların 100 ile 200 lira arasında değişeceğini öngörüyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise hamsinin yeniden sofralara dönmesinden memnun. Balık fiyatlarının genel olarak makul seviyede olduğunu dile getiren vatandaşlar, özellikle hamsinin hem lezzeti hem de fiyatıyla bu sezonun en çok tercih edilen balığı haline geldiğini söyledi.