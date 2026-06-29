Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılacak düzenleme, pompaya zam olarak yansıyacak.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık Yİ-ÜFE oranı esas alınarak akaryakıt ürünlerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yeniden hesaplanıyor. Temmuz 2026 döneminde de bu uygulama kapsamında fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Sektör hesaplamalarına göre, ÖTV kaynaklı artışın benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG'de ise 1,22 TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Benzin fiyatı 65 TL sınırına dayanabilir

Beklenen artışın pompa fiyatlarına tamamen yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda litre fiyatı 62,29 TL olan benzinin yaklaşık 64,95 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Diğer büyükşehirlerde ise tahmini benzin fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası: 64,77 TL

64,77 TL Ankara: 65,89 TL

65,89 TL İzmir: 66,16 TL

Motorinde de 3 TL'ye yakın artış bekleniyor

ÖTV güncellemesiyle birlikte motorin fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Tahmini yeni litre fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası: 67,41 TL

67,41 TL İstanbul Anadolu Yakası: 67,23 TL

67,23 TL Ankara: 68,48 TL

68,48 TL İzmir: 68,76 TL

LPG fiyatları da yükselecek

LPG'de beklenen 1,22 TL'lik ÖTV artışı sonrasında pompa fiyatlarının şu seviyelere ulaşabileceği tahmin ediliyor:

İstanbul Avrupa Yakası: 33,21 TL

33,21 TL İstanbul Anadolu Yakası: 32,61 TL

32,61 TL Ankara: 33,19 TL

33,19 TL İzmir: 33,01 TL

Zam, Yİ-ÜFE verisinin ardından netleşecek

Akaryakıtta uygulanacak ÖTV artışının kesin tutarı, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık Yİ-ÜFE verisinin ardından netlik kazanacak. Söz konusu güncellemenin ardından dağıtım şirketlerinin fiyat politikaları ve döviz kuru ile petrol fiyatlarındaki hareketlilik de pompaya yansıyacak nihai rakamları belirleyecek.

Temmuz ayında devreye girmesi beklenen otomatik vergi güncellemesiyle birlikte, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dönemi başlaması bekleniyor.