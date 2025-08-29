Konuyla ilgili Portekiz temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sport Lisboa e Benfica-Futebol, SAD, oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının satışı konusunda Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Euro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Galatasaray'ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir" denildi.

