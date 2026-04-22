Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan’da düzenlenen operasyonda, “ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap” suçlamaları kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Aralarında üst düzey belediye görevlileri ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu 12 şüpheli ise tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bazı kişileri belediyede işe yerleştirmek karşılığında para aldığı iddiaları da yer aldı. Dosyada yer alan teknik takip kayıtlarına göre, bir kişiyi işe yerleştirme bedelinin 300 bin TL’ye kadar çıktığı, çaycı kadrosu için ise 250 bin TL talep edildiği öne sürüldü.

Teknik takip sırasında, bir kişinin 250 bin TL’yi poşet içinde teslim ettiği ve paranın araç içinde görüntülendiği iddia edildi. Ayrıca kamyon şoförlüğü için 300 bin TL talep edildiğine dair konuşmaların da dosyada bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bazı görüşme kayıtlarında şu ifadelerin geçtiği ileri sürüldü:

“40 bin TL maaş, 250-300 bin TL istiyorlar, hemen başlatırlar seni”

“300 istiyorlar da 250’ye düşmüş hali, 1-2 kişiyi de aldırdık.”

İşe alınan bir kişinin ise 250 bin TL verdiğini kabul etmediği, parayı borç olarak verdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca bazı belediye görevlilerinin rüşvet karşılığında taşınmaz edinip bunları yakınlarının üzerine devrettiği iddiaları da dosyada yer aldı.