Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 20. dakikada Emam Ashour'un kaydettiği golle öne geçti. Belçika, geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü eline alsa da ilk yarıda aradığı eşitlik golünü bulamadı ve devreye 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Belçika, teknik ekibin hamlesiyle oyuna dahil olan Romelu Lukaku'nun sahaya çıkmasının hemen ardından skoru dengeledi. Dakikalar 66'yı gösterirken Thomas Meunier'in ceza sahasına gönderdiği sert ortada topa müdahale eden Mısırlı savunmacı Mohamed Hany, meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndererek Belçika'nın beraberlik golüne neden oldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da galibiyet için fırsatlar yakalasa da savunmalar ve kaleciler hata yapmadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, G Grubu'nda ilk hafta sonunda taraflar puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Belçika turnuvadaki ikinci sınavında İran ile karşılaşacak. Mısır ise Yeni Zelanda karşısında ilk galibiyetini arayacak.