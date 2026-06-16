Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülen satış sürecinin ilk gününde birçok ilde uzun kuyruklar oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren banka şubelerine gelen vatandaşlar, başvurularını tamamlayabilmek için sıra bekledi. Bazı il ve ilçelerde satışa sunulan konutların kısa sürede tükenmeye başladığı öğrenildi. Başvuruların 17 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, 64 ilde 20 bin konutun uygun ödeme koşullarıyla kurasız şekilde satışa sunulduğunu belirterek, ev sahibi olacak vatandaşlara şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Başvurularda "ilk gelen alır" sistemi uygulanıyor. Vatandaşlar, başvuru önceliğine göre bütçelerine uygun konutları seçerek satın alma işlemlerini tamamlayabiliyor.

Başvuru yapan vatandaşlar, özellikle uzun vadeli ödeme seçeneklerinin kendileri için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Kampanyadan yararlanan bazı alıcılar, konut bedelinin bir kısmını peşin ödeyip kalan tutarı 72 aya varan vadelerle taksitlendirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Yoğun ilginin yaşandığı projelerde vatandaşlar, uygun ödeme planları sayesinde kira öder gibi ev sahibi olma imkânı bulduklarını dile getirirken, bazı başvuru sahipleri ise sıra yoğunluğuna rağmen işlemlerini tamamlayabilmek için saatlerce bekledi.

TOKİ'nin yeni konut satış kampanyasının, hem konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar hem de piyasadaki konut arzının artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor.