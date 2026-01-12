Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bebek Otel’e gelerek kaçak yapıların yıkımı için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen bölümlerin yıkım süreci başlatıldı.

Kış Bahçesi Yıkılıyor

Yıkım çalışmalarının özellikle otel bünyesinde bulunan kış bahçesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Belediye ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirdiği yıkım işlemleri sırasında çevrede kontrollü bir çalışma yürütülüyor.

Bebek Otel Son Dönemde Gündemden Düşmüyor

Boğaz hattının en bilinen işletmelerinden biri olan Bebek Otel, son dönemde hem adli soruşturmalar hem de imar ihlalleri iddialarıyla kamuoyunun gündeminde yer alıyordu. Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda otelde arama yapılması, işletmeye yönelik tartışmaları artırmıştı.

İBB yetkilileri, kent genelinde kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, Bebek Otel’deki yıkım işlemlerinin mevzuat kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.