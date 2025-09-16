15 Eylül’de CHP’li Murat Salman’ın meclis üyeliğinden ayrılmasının ardından bugün bir istifa daha yaşandı. Alınan bilgiye göre CHP’li meclis üyesi İbrahim Soytürk de partisinden istifa etti. Soytürk’ün bu iddiayı yalanlamaması dikkat çekti.

Son gelişmeyle birlikte Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’den ayrılanların sayısı 4’e yükseldi. 37 üyeden oluşan mecliste CHP’nin üye sayısı 18’e düştü. Buna karşılık 12 AKP, 3 MHP ve 4 bağımsız üye ile birlikte muhalefetin sandalye sayısı 19’a ulaştı ve CHP’nin meclisteki üstünlüğü sona ermiş oldu.

İstifalar Geçtiğimiz Hafta Başladı

CHP’deki ilk istifalar geçtiğimiz hafta Ali Karahasanoğlu ve Sami Teker’in ayrılıklarıyla başlamıştı. Parti yönetimi, iki meclis üyesi hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandıklarını açıklamıştı.

Belediyeye Operasyonun Ardından Dikkat Çeken Gelişmeler

13 Eylül’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, başkan yardımcıları ve hukuk işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 48 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilmişti.

Son istifalar ve meclisteki yeni dengeler, operasyonun ardından Bayrampaşa siyaseti üzerindeki etkilerin devam ettiğini gösteriyor.