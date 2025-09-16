Kaliforniya’nın Santa Monica kentinde 18 Ağustos 1936’da dünyaya gelen Charles Robert Redford Jr., gençlik yıllarında spor ve resme ilgi duysa da kariyerini oyunculukta şekillendirdi. San Francisco Sanat Enstitüsü ve New York’taki Pratt Institute’te sanat eğitimi alan Redford, 1960’larda sahne ve televizyon yapımlarında rol alarak oyunculuk kariyerine adım attı.

Sinema dünyasında asıl çıkışını 1969 yapımı “Butch Cassidy and the Sundance Kid” filmiyle yakalayan Redford, burada canlandırdığı Sundance karakteriyle kült bir figüre dönüştü. “The Sting” (1973), “All the President’s Men” (1976), “The Way We Were” (1973), “Out of Africa” (1985) ve “Sneakers” (1992) gibi filmlerle kariyerine unutulmaz yapımlar ekledi.

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik kariyeriyle de takdir toplayan Redford, 1980’de yönettiği “Ordinary People” filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı. 1981’de kurduğu Sundance Enstitüsü ve sonrasında doğan Sundance Film Festivali, bağımsız sinemanın dünya çapında en önemli platformlarından biri haline geldi.

Sanat kariyeri boyunca çevre koruma ve kültürel projelere büyük destek veren Redford, Hollywood’un “karizmatik Amerikan karakteri” olarak hafızalara kazındı.

Redford, 1958’de evlendiği Lola Van Wagenen’den 1985’te boşandı; 2009’da Sibylle Szaggars ile evlendi. Çocukları da sanat ve sinema dünyasında aktif rol üstlendi.