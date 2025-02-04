Kehribar, Yüzyıllar Boyunca Yakıt Olarak Kullanıldı

Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, uzun yıllar Bayburt köylerinde yakıt olarak kullanıldı. Ancak son yıllarda değerinin anlaşılmasıyla birlikte, işlenerek sanata dönüştürülen kehribar, bugün mücevherat sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda. Bayburt’un tek kehribar ustası Bayram İpek, bu kıymetli taşı sabır ve emekle işleyerek ortaya eşsiz tasarımlar çıkarıyor.

Siparişlere Yetişemiyor, Bayburt Kehribarını Dünyaya Tanıtmayı Hedefliyor

Kehribardan yaptığı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Bayram İpek, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep aldığını ifade etti. Türkiye’nin dört bir yanına ve çeşitli ülkelere siparişler gönderdiğini belirten İpek, Bayburt kehribarını dünyaya tanıtmak istediğini söyledi. Kehribar taşının stresi azalttığını ve sakinleştirici bir etkisi olduğunu vurgulayan usta isim, bu yüzden doğal taşlara olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Üç Kuşaktır Devam Eden Bir Gelenek

Taş işçiliğinin aile mesleği olduğunu anlatan Bayram İpek, dedesi ve babasının da taş ustası olduğunu dile getirdi. Babasının camilere minare inşa ettiğini, kendisinin ise değerli taşlar işleyerek aksesuar ürettiğini söyleyen İpek, "Biz üç kuşaktır taş işçiliğiyle uğraşıyoruz. Babam camilere minare yapardı, ben ise kehribarı işleyerek yüzük, kolye ve küpe gibi takılar üretiyorum" dedi.

Bayburt Kehribarının Geleceği Oğlunun Ellerinde

Bayburt’ta bu işi yapan tek kişi olduğunu vurgulayan İpek, kendinden sonra mesleği devam ettirecek kimse olmadığını söyledi. Ancak 12 yaşındaki oğlunun taş işlemeciliğine ilgi duymaya başladığını belirterek, "Oğlum atölyeye gelip taşları inceliyor, sorular soruyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki ileride bu mesleği sürdüren o olur, olmazsa Bayburt’ta bu işi yapan kalmaz" dedi.

Bayburt Kehribarını Marka Haline Getirmek İstiyor

Kendi atölyesini kurarken hiçbir maddi ve manevi destek almadığını söyleyen İpek, yalnızca Erzurum’daki dostu Alpaslan Şimşek’in kendisine destek verdiğini belirtti. Bayburt kehribarını Türkiye ve dünyaya duyurmak, bir marka haline getirmek istediğini söyleyen İpek, "Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. Kehribarı Türkiye ekonomisine kazandırmak en büyük hedefim" dedi.

Bayburt’un değerli taş geleneğini yaşatmaya çalışan Bayram İpek, azmi ve emeğiyle şehirde bir kültürü yeniden canlandırıyor.