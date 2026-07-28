Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin son üç yılda gerçekleştirdiği çalışmalar ile devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyenin hizmet sürecini değerlendirdi. Hallaç, göreve geldikleri günden bu yana belediyenin kurumsal yapısını güçlendirmek ve dijital dönüşümünü sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında kent bilgi sisteminin hayata geçirildiğini belirten Hallaç, bu çalışmalar sayesinde Kahta Belediyesinin çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirildiğini ifade etti. Belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirdiklerini dile getiren Hallaç, yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla yeni iş makineleri ve hizmet araçlarını belediyeye kazandırdıklarını kaydetti.

Sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Hallaç, geçen yıl 25 kilometre, bu yıl ise şu ana kadar yaklaşık 10 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini ifade etti. Asfalt sezonunda zaman zaman malzeme temininde yaşanan gecikmelere rağmen hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hallaç, yol yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Altyapının ilçenin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayan Hallaç, İller Bankası iş birliğiyle içme suyu altyapısının yenilenmesine yönelik proje çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Mevcut asbestli içme suyu borularının etaplar halinde değiştirileceğini ifade eden Hallaç, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki yıl altyapı çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini kaydetti. Toplu ulaşım alanında da yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen Hallaç, 9 metre uzunluğunda 4 yeni otobüsün kısa süre içerisinde hizmete alınacağını açıkladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hallaç, gençlik merkezi, kadınlara yönelik yarı olimpik yüzme havuzu, spor okulları, gençlik kampları ve sosyal tesis projelerinin devam ettiğini söyledi. Düzenledikleri kitap fuarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Hallaç, fuarın bu yıl da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Program, Başkan Mehmet Can Hallaç'ın basın mensuplarının sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi. Kahta Millet Bahçesi'ndeki bir kafede düzenlenen programa belediye başkan yardımcıları, belediye encümen üyeleri, birim müdürleri ve amirleri katıldı.