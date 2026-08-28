Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil edecek takımlardan Körfez Basket'in yıldız isimleri cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde sporseverleri maça davet etti. Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek olduğunu belirten Matt Mitchell, 'Kocaeli taraftarını maça bekliyorum' dedi.

Basketbol Süper Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarını aralıksız sürdüren ligin yeni takımı Körfez Basket, cumartesi günü sezonu Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçla açacak. Taraftarla ilk kez buluşacak olan Kocaeli ekibi, Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Eşi doğum yaptığı için izinli olan Boo Buie'nin katılamadığı antrenmanda takım Başantrenör Serhat Kavut nezaretinde eksiksiz çalıştı. Antrenman öncesinde kısa forvet Matt Mitchell ve guard Emre Ekşioğlu İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Mitchell ve Ekşioğlu, Kocaeli halkını yarın saat 16.00'da Fenerbahçe ile oynayacakları özel maça davet etti.

Matt Mitchell: 'Hedefimiz; Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçmek'

Takımın en deneyimli isimlerinden kısa forvet Matt Mitchell, 'Kocaeli, burada bize ev sahipliği yapan büyük bir şehir. Ve bu takımın bu şehre büyük bir gurur ve heyecan katacağına inanıyorum. Başarıya aç takımımız var. Hem bireysel olarak benim, hem de takım olarak hedeflerimiz ve kanıtlamamız gereken çok şey var. Kendi adıma en üst seviyede oynayabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Aynısı takım arkadaşlarım için de geçerli. Hedefimiz; Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön elemeleri geçmek. Orada da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek, belki de son dörde, Final Four'a kalmak. Dediğiniz gibi takım içinde en tecrübeli oyunculardan biri benim. Türkiye liginde hem Başakşehir'de hem Beşiktaş'ta edindiğim tecrübelerimi ve bilgilerimi buraya taşımayı, bu takımla birlikte gelişmeyi dört gözle bekliyorum' dedi.

'Fenerbahçe maçı bizim için iyi bir sınav olacak'

Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlık maçının kendileri için iyi bir sınav olacağının altını çizen Matt Mitchell, 'Fenerbahçe ile cumartesi günü burada oynayacağız. Henüz çok erken olsa da nerede olduğumuzu görmek açısından bu iyi bir sınav olacak. Bence çok şey gösterebiliriz. Arkamızda harika bir koç, harika bir organizasyon var. Tek yapmamız gereken sahaya çıkıp takım halinde oynamak. Tüm Kocaeli şehrine de seslenmeyi çok isterim. Bütün Kocaeli taraftarını cumartesi günü Fenerbahçe maçına bekliyorum ve tüm sezon boyunca desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Çünkü bu şehir için mücadele edeceğiz' sözlerini kaydetti.

Emre Ekşioğlu: 'Avrupa'nın en büyük takımı Fenerbahçe ile maçımız var'

Körfez Basket'in savunmadaki en önemli isimlerinden Emre Ekşioğlu, 'Kocaeli taraftarının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. O yüzden onları her maça davet ediyoruz. Onlara güzel bir oyun seyri sunacağımıza söz veriyoruz. Gerçekten çok hasıl bir takıma sahibiz. Herkes elinden geleni fazlasıyla veriyor. Şu ana kadar 3 hazırlık maçı oynadık. Onlarda da takımımız, seri olarak güzel bir görüntü veriyor. Takım içindeki hava da çok güzel herkes birbirini destekliyor inşallah bunu bütün sezona güzel bir şekilde yayabiliriz. Buradaki staff ve herkesle uyum çok güzel. Tabii daha yeni bir organizasyonsunuz. Çok daha iyi olacak. Cumartesi günü de Avrupa'nın en büyük takımıyla maçımız var; Fenerbahçe ile. Ona da bütün seyircilerimizi davet ediyoruz. İnşallah güzel bir maç seyri yaşatacağız. İnşallah sağlıklı, sakatlıksız, güzel bir sezon olur' ifadelerini kullandı.