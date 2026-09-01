Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) başkanlığına yeniden seçilen Adlıhan Dere'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından esnaf ve sanatkârlar odalarının başkanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Özdemir, kent esnafının talep ve sorunlarını dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret ederek yeniden başkanlığa seçilen Adlıhan Dere'yi tebrik etti. Başkan Vekili Özdemir, Adlıhan Dere ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar dileyerek, 'Güven tazeleyerek yeniden göreve geldiniz. Yeni dönemin sizlere, yönetim kurulunuza ve tüm odalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarla dolu bir dönem geçirmenizi temenni ediyorum' dedi.

'Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz'

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak halka hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Vekili Özdemir, 'Hiçbir zaman mazeretlere sığınmadık. Enerjimiz ve motivasyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kente en fazla hizmet sunan kurumların başında geliyor. Bu nedenle motivasyonumuzu düşürmeden canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizi aksatmadan yatırımlarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu şehir hepimizin. Ben de bu şehrin çocuğu ve kızıyım. Antalya'ya karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Talep ve önerileri dinledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sizler her sabah iş yerlerinizin kepenklerini açarak bu şehrin ticaretine ve üretimine katkı sağlıyorsunuz. Bizim için aynı zamanda önemli birer çözüm ortağısınız. Burada yalnızca sorunları konuşmak için değil, birlikte çözüm üretmek için bulunuyoruz. Bugün farklı kademelerden çalışma arkadaşlarımız ve daire başkanlarımız da burada. Herkes kendi alanıyla ilgili talepleri ilgili birimlerimizle paylaşırsa, birlikte Antalya'nın geleceğine daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Sizlerin eleştirileri ve önerileri de bizim için çok kıymetli. Bunlar, çalışmalarımızda izleyeceğimiz yol haritasına ışık tutacaktır. Yaklaşık 20 yıldır siyasetin, 12 yıldır da yerel yönetimlerin içerisindeyim. Bu deneyimle ortak aklın ve iş birliğinin önemini çok iyi biliyorum' diye konuştu.

'Antalya'nın geleceğini birlikte inşa edelim'

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, hizmette bahanelere sığınma lükslerinin olmadığını belirterek, Antalya'nın Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar geniş bir coğrafyada hizmet beklediğini söyledi. Antalya'nın 640 kilometrelik kıyı bandına sahip olduğunu ve coğrafi şartların hizmet sunumunu zorlaştırdığını ifade eden Özdemir, 'Bu şehir hizmet bekliyor. Antalya'da belediyecilik büyük bir kararlılık, motivasyon ve özveri gerektiriyor. Bir su aboneliği işlemi için hem kent merkezinde hem de yaylalarda hizmet vermek durumundayız. Antalya böyle bir şehir' dedi. Özdemir, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Bugün söz sizde. Biz sizleri dinlemeye geldik. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bu kente hep birlikte katkı sunalım ve Antalya'nın geleceğini birlikte inşa edelim' ifadelerini kullandı.

Dere: 'Başkan vekili Özdemir süreci başarılı yürütüyor'

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Başkan Vekili Büşra Özdemir'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Dere, 'Sizleri yaklaşık bir yıldır yakından takip ediyoruz. Çalışmalarınızı gerçekten takdir ediyor ve kutluyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak bu süreci başarılı bir şekilde yürütüyorsunuz. Bu kolay bir görev değil. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar uzanan 640 kilometrelik sahil bandıyla, bir tarafında denizi, diğer tarafında dağları bulunan ve hizmet bekleyen büyük bir kentten söz ediyoruz. Antalya, turizmin başkenti ve her yıl 17 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi de bu kentin ev sahibi olarak hem vatandaşlara hem de kente gelen misafirlere hizmet sunuyor. Çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum' diye konuştu.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, programın devamında esnaf ve oda başkanlarının sorun, talep ve önerilerini tek tek dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Program, AESOB binası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.