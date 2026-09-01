Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, 10 sporcusuyla katıldığı Kyokushin Türkiye Şampiyonası'ndan 7 madalya ile döndü. Birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi olan Betül Bülbül ile Abdülkadir Bozkurt, milli takıma girmeyi başardı.

2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, aldığı başarılarla ünvanının hakkını vermeye devam ediyor. Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlediği Ümit, U21 ve Büyükler Açık Sıklet Kata Kumite Kyokushin Türkiye Şampiyonası'na Sultangazili sporcular damga vurdu.

10 sporcu, 7 madalya

10 sporcuyla şampiyonaya katılan Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, şampiyonada büyük başarı elde etti. 2 altın madalya, 4 gümüş madalya ve bir bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya ile dönen sporcular hem ailelerine hem de Sultangazi'ye büyük gurur yaşattı.

Milli Takım'a seçildiler

U 21 60 kiloda yarışan Betül Bülbül ile U21 90 kiloda yarışan Abdülkadir Bozkurt birinci olarak Milli Takım'a girmeyi başardı. Genç sporcular, 2-4 Ekim'de Letonya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecekler.

Semih Efe Tinç, Özgenur Kanat, Emirhan Köse ve Ezel Taş ikinci olurken Gizemnur Korkmaz ise üçüncü oldu.

Abdurrahman Dursun: 'Sporcularımız bizleri gururlandırıyor'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Gençler sporda aldığı başarılarla bizlerin göğsünü kabartıyor. Emeklerimizin karşılığını madalyalarla aldığımızı görmek gerçekten mutluluk verici. 10 sporcuyla katıldığımız şampiyonadan 7 madalya ile döndük. 2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi, gerçekten bir spor şehri olduğunu her geçen gün ispatlıyor. Geleceğin yıldızları ilçemizden çıksın diye sporcularımıza ve spora destek vermeyi sürdüreceğiz. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Onların daha da büyük işler başaracağına yürekten inanıyorum' diye konuştu.