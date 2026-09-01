Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp kişilerin ve batık geminin bulunması amacıyla bölgede görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Işın gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde takip etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında Pazar günü meydana gelen gemi faciasının üzerinden iki gün geçti. Arama çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'den gönderilen Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Işın, bu sabah Girne'ye ulaştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TCG Işın'a çıkarak, üçüncü gününde devam eden arama çalışmalarını yerinden takip etti. Erhürman'a KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur da eşlik etti.

TCG Işın, çalışmalara su altı arama ve operasyon kabiliyetleriyle destek olacak

Türk Deniz Kuvvetleri'nin arama-kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın, sahip olduğu su altı arama ve operasyon kabiliyetleriyle kayıp kişilere ve batık gemiye ulaşılması amacıyla Girne açıklarında yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bölgede arama faaliyetleri havadan ve denizden sürdürülürken, TCG Işın'ın katılımıyla deniz altındaki arama çalışmalarının da yoğunlaştırılması hedefleniyor.