MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabının üst üste 9. kez Afyonkarahisar'da düzenlenmesinin gururunu yaşadıklarını söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, organizasyonun Türkiye'nin motosiklet sporlarındaki uluslararası konumuna önemli katkı sağladığını ifade etti.

Afyonkarahisar'ın dünyanın en başarılı motokros sporcularını, takımlarını ve motosiklet tutkunlarını bir kez daha ağırlamaya hazırlandığını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin uluslararası standartlardaki altyapısı ve bugüne kadar başarıyla ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla dünya motokrosunun önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

'MXGP'nin 30. yılı organizasyona ayrı bir anlam katıyor'

Bu yıl MXGP'nin 30. yıl dönümünün kutlanmasının organizasyona ayrı bir anlam kattığını vurgulayan Başkan Vefa, Türkiye etabında farklı kategorilerde gerçekleştirilecek yarışların da önemine dikkat çekti. Vefa, 'MXGP'nin yanı sıra MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası ile EMX125 ve EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası yarışlarının da ülkemizde gerçekleştirilecek olması, Türkiye'nin motosiklet sporlarındaki uluslararası konumunu daha da güçlendirmektedir' ifadelerini kullandı.

'Gençlerimize ilham veriyor'

Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak en önemli hedeflerinden birinin motosiklet sporlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve gençlerin bu spora olan ilgisini artırmak olduğunu belirten Mehmet Sadık Vefa, uluslararası organizasyonların yeni sporcuların yetişmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Vefa, 'Dünyanın en iyi sporcularını yakından izleme fırsatı bulan gençlerimizin bu büyük atmosferden ilham alacağına inanıyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde motosiklet sporlarının ülkemizde daha fazla tanınmasını, gençlerimizin spora yönelmesini ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesini hedefliyoruz' diye konuştu.

'MXGP Türkiye, spor dostluğunu güçlendiriyor'

MXGP Türkiye'nin yalnızca sportif bir mücadele olmadığını, farklı ülkelerden sporcuları, takımları ve motosiklet tutkunlarını ortak bir heyecan etrafında buluşturduğunu belirten Mehmet Sadık Vefa, organizasyonun spor turizmi açısından da önemli kazanımlar sunduğunu aktardı. Vefa, 'Spor; rekabetin yanı sıra dostluğu, centilmenliği ve farklı ülkelerden insanları ortak bir heyecan etrafında buluşturmayı ifade ediyor. MXGP Türkiye'nin spor turizmi kapsamında ülkemizin tanıtımına, motosiklet sporlarının gelişimine ve uluslararası spor dostluğunun güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Vefa, bu yıl 9 kez düzenlenecek olan MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest'e herkesi davet ettiklerini dile getirdi.