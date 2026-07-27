Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan teşkilatında görev yapan çok sayıda yönetici ve partili, görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, CHP Erzincan İl Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından İl Başkanı Cevdet Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras ve yönetimi, ilçe başkanları ve yönetimleri, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay, Mollaköy Belediye Başkanı Cihangir Kaya, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile gençlik ve kadın kollarından bazı yöneticilerin görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettikleri bildirildi.

Açıklamada, istifa eden isimlerin siyasi çalışmalarına 'Yeni Parti' çatısı altında devam edeceklerini beyan ettikleri ifade edildi.