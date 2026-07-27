Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi'de düzenlenen toplu açılış töreninde Kent Lokantası, İletişim Ofisi, BALMEK kurs merkezi, halı saha ve yeni yol yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi. Akın, 'Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan 20 ilçemizde herkesi kucaklayarak hizmet etmeye devam edeceğiz. 20 ilçede ayrışma olmayacak. Herkes kucaklanacak. Balıkesir'imizin merkezindeki, ilçelerindeki tüm siyasilerle iş birliği içerisinde çalışacağız. Asla görüşünden dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Ötekileştiren karşısında beni bulacak' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İvrindi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle İvrindi Kent Lokantası, İletişim Ofisi, Gökçeyazı BALMEK, Soğanbükü Halı Saha ve İvrindi-Kocaeli yolunun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Başkan Akın, geniş bir coğrafyaya sahip Balıkesir'in 20 ilçesinde hiç kimseyi ayırt etmeyen hizmet anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, 'Balıkesir benim ailem derken bunu laf olsun diye söylemedik. İlk günden beri hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek' dedi.

İvrindi Kent Lokantası açıldı

Balıkesir'de dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla Kent Lokantalarını ve Yakın Mutfakları açtıklarını söyleyen Akın, 'Resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz İvrindi Kent Lokantamızla birlikte toplam altı Kent Lokantamız hemşehrilerimize hizmet veriyor. Kent Lokantalarımız ve Yakın Mutfaklarımızla vatandaşlarımızın sağlıklı ve lezzetli yemek ihtiyacını, bütçelerini yormayacak, uygun ekonomik şartlarda sağlıyoruz. Aşevimizde de binin üzerinde vatandaşımıza yemeklerini ulaştırıyoruz' dedi.

Soğanbükü'ne halı saha, Gökçeyazı'ya BALMEK

İvrindi'de gençlerin ve çocukların hayatına dokunacak bir projeyi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirten Akın, 'Soğanbükü Mahallemizde 18x36 metre ölçülerinde, 648 metrekare alandaki zemine sentetik çim yüzeyli halı saha ve 335 metrekare alanda sert zemin imalatına başladık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüreceğiz. Soğanbükü'nde de genç çocuklarımızın ihtiyacı vardı. Onu da yerine getirdik. Gökçeyazı'daki BALMEK de önemli bir ihtiyaçtı. BALMEK'lerimizi beldelere taşımamız lazım. Bunlar şehir merkezlerinden beldelerde olacak. Orada kadınlar, gençler eğitimler alacak ve meslekler kazanacak. Bunun için çabalıyoruz' diye konuştu.

'308 kilometre yolu asfaltla buluşturduk'

Balıkesir'in 20 ilçesinde asfalt seferberliği başlattıklarını vurgulayan Akın, '5 kilometrelik Kocaeli yolumuz var. Buranın sıcak asfalt çalışması cuma günü başlayacak. Şu anda Balıkesir'imizin 20 ilçesinde bir asfalt seferberliği var. Ayda 100 kilometre sathi kaplama yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bütün makinelerimizi yeniledik. Her yerde kaplama makinelerimiz çalışıyor. Bir taraftan da kendi şantiyemizde, kendi ürünlerimizle, kendi plentimizle asfaltımızı üretiyoruz. Şu ana kadar 100 bin ton kendi asfalt plentimizden üretimimizi yaptık. Bunların tamamını da serdik. Burada en önemli nokta şu; kendimiz üretiyoruz. Kendimiz çalışıyoruz. Kendi evlatlarımızla, kendi makinelerimizle çok daha ekonomik bir fiyata vatandaşımızın emrine sunuyoruz. Bunu daha da artıracağız. Onun da buradan haberini vermek istiyorum. Balıkesir'imizde ve İvrindi'mizde göreve geldiğimiz günden bu yana 308 kilometre yolu asfaltla buluşturduk. Çok az rakamlar değil. Bu yıl kendi plentimizde bunu iki katına çıkaracağız' diye konuştu.

'Ötekileştiren karşısında beni bulacak'

Balıkesir'in Kuvayı Milliye şehri olduğunu ifade eden Akın, 'Balıkesir'imiz 20 ilçesiyle Kuvayı Milliye şehridir. Huzurun kentidir. Kavganın, kargaşanın, kaosun kenti değildir. Böyle bir duruma gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizler birliğin ve beraberliğin daim olduğu, herkesin hak ettiği hizmeti aldığı, Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak örnek gösterildiği ve hak ettiği noktaya el ele, birlik beraberlik içinde çalışarak ulaşacağı bir Balıkesir için çalışıyoruz. 20 ilçe belediye başkanımızla ben gurur duyuyorum. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Balıkesir'in ruhlarına işleyen o Kuvayı Milliye ruhunu gösteren, ortaya çıkartan ve bunu halkıyla buluşturan bir kardeşiniz olarak buradayım ve bu yolda asla da geri dönmek yok. 20 ilçede hizmete devam. 20 ilçede çalışmalara devam. 20 ilçede ayrışma olmayacak, herkes kucaklanacak. Balıkesir'imizin merkezindeki, ilçelerindeki tüm siyasilerle iş birliği içerisinde çalışacağız. Asla görüşünden dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Ötekileştiren karşısında beni bulacak. Çünkü her zaman söylüyorum. Balıkesir Benim Ailem ve size en yakın Ahmet Akın. Bizler çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Yeter ki Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin' ifadelerini kullandı.

Törene Başkan Akın'ın yanı sıra İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, CHP İvrindi İlçe Başkanı Zeynep Burcu Koç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.