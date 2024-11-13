Ordu Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Güler, gündem maddelerine geçmeden önce meclis üyeleri ve kamuoyuna yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



“2 bin araçlık otopark projesi”

Toplantıda, Ordu’nun geleceği için hayata geçirecekleri projeleri tek tek sıralayan Başkan Güler, ilin otopark sorununu büyük ölçüde çözecek yatırımları hayata geçireceklerini belirterek, “Millet Bahçesi diye bahsettiğimiz yerde daha evvelden tek katlı bir otopark olacaktı. Onu çift katlı olarak revize ettirmiştik. 420 araç kapasiteliyken, şimdi inşallah 2 bin araçlık olacak. Ordu’nun büyük ölçüdeki park sorununu çözecek. 18 Aralık günü ihaleye çıkıyor. Yaklaşık 800 milyon liralık bir yatırım. Bu para Ordu’da kalacak. Hem ekonomiye katkısı olacak, hem de trafik rahatlayacak. Otoparkları aynı zamanda bir sığınak gibi de Allah muhtaç etmesin kullanma imkanımız doğacak. Böylece merkezi bir yerde kocaman bir alan ortaya çıkmış olacak” dedi.



“Millet Düzü Projesi başlıyor”

Çarşamba pazarı alanı olarak bilinen noktada ‘Millet Düzü’ olarak adlandırılan projenin hayata geçirileceğini aktaran Başkan Güler, “Bu alanda 2 katlı 270 araçlık bir otopark daha olacak. Güzel bir alan ortaya çıkacak. Ayışığı’ndaki araçlar oraya taşınacak. Boşalan alanı battı çıktı yapacağız. Böylece kocaman bir meydan kazanmış olacağız. O da bizim önemli projelerimizden bir tanesi olacak. Bunu Büyükşehir olarak biz yapacağız” diye konuştu.



“Altınordu rıhtımı kruvaziyer gemileri ağırlayacak”

Başkan Güler, Ünye’de yapılan çalışmaların ardından kruvaziyer, RO-RO, konteyner gemilerine ev sahipliği yapmaya başlayan limanın ardından benzer çalışmanın Altınordu ilçesinde de hayata geçirileceğini söyledi. Altınordu rıhtımının 410 metre uzunluğunda bir kapasiteye erişeceğini ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Altınordu’muza altın hizmet verecek kruvaziyer seferleri için buradaki rıhtımın büyütülmesi adına bütün çalışmaları yaptık, proje hazırlandı. 270 metre uzunluğundaki bu rıhtımı 140 metre genişleteceğiz 410 metre uzunluğunda bir rıhtım olacak. İnşallah kruvaziyerler gelecek. Ünye’ye gelen kruvaziyer buraya da gelmiş olacak. 3-4 bin kişinin gelmesiyle esnaf da rahat bir nefes alacak. Ordu’yu şaha kaldıracak projelerden bir tanesi. Bunun da yakında ihalesini yapıyoruz.”



Ordu sahiline Kaleiçi görünümü

Ordu sahilinde yapılacak olan çalışmaları anlatan Başkan Güler, “Rıhtımla Taşbaşı arasında belde diye tabir edilen, bizim yıktığımız yeri sahille birleştireceğiz. Antalya’nın Kaleiçi gibi olacak inşallah. Orada denizin içine bir yürüyüş yolu yapıyoruz, ahşaptan ve çevreyi bozmadan. Beldenin olduğu yeri müthiş bir pazar yeri haline getirdik. Rıhtımda gemiden inenler oraya geçebilecekler. Kütüphanesiyle, hediyelik eşya satışı yapılacak yerleriyle orası çok güzel bir görünüm kazandı. Yakında buranın da açılışı yapılacak heyecanla bekliyoruz, her şey hazır. Rıhtımla Taşbaşı sosyal tesislerini böylece birleştirmiş oluyoruz. Daha evvelden belli sayıda vatandaşın ev olarak kullanacağı yeri şimdi bütün Ordu’ya açmış olduk” şeklinde konuştu.

Fatsa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nı baştan sona yenileyerek, doğa ile iç içe güzel bir alana çevireceklerini ifade eden Başkan Güler, ayrıca Ünye ilçesindeki bisiklet yolunun da büyütüleceğini belirtti.



"Şehir Hastanesi’nin altyapısı Büyükşehir’e emanet, Akkuş-Niksar Yolu’nda çalışmalar sürüyor, Bolaman Havzası Projesi devam ediyor"

Ordu Şehir Hastanesi’nin bağlantı yolları ve alt yapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi kanalıyla yapıldığına dikkat çeken Başkan Güler, hastanenin 2026 yılının ilk çeyreğinde Ordu’nun hizmetine sunulacağını ifade etti. Ordu’da devam ve 1,6 milyon TL proje bedeli olan eden Akkuş-Niksar Karayolunun gidişatı hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Güler, bu konuyu da takip ettiklerini sözlerine ekledi. Güler, Bolaman Havzası Projesi ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti.



“TOKİ Ordu’da 2050 konut inşa edecek”

Ordu’da yapılması planlanan TOKİ konutları için müjde veren Güler, 19 ilçede toplamda 2 bin 50 konutluk bir çalışmanın olacağını ifade etti. Başkan Güler, “Toplu konut ile ilgili görüşmeler yaptık. Toplu Konut İdaresi de güzel bir haberi sizle paylaşmam için bana bilgi verdiler. 2 bin 50 konutluk bir paketi inşallah 19 ilçemizde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



“Çeşitli projeler için toplamda 80 milyon hibe desteği aldık”

Borçların ödenmesinin hızla devam ettiğinin altını çizen Güler, "Borcunuz varken hibelere başvuramıyorsunuz. Borcumuzu ödedikçe önümüz daha da açıldı. Peş peşe güzel haberler geliyor. Biz birikmiş borçlarımızı KDV borçlarını, SGK borçlarını vesaire çok süratli bir şekilde plan program yaparak akıllı bir para yönetimi ile ödüyoruz. Geçen hafta yaklaşık 800 milyon lira para ödedik. Bunun 300 milyon lirası esnaf ve piyasaya olan borç, 500 milyon ise kamuya olan borç. Borçları ödediğiniz zaman hibelere başvurabiliyorsunuz. Borcunuz varken başvuramıyorsunuz. Şimdi önümüz daha da açıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan 30 milyon lira bir hibe aldık. Yine sıfır atık, kentsel dönüşüm ve bisiklet yollarımız için 50 milyon hibe desteği aldık” ifadelerine yer verdi.



Ordu'ya 52 yeni iş makinası

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, deprem, sel ve orman yangınları acil imar projesi kapsamında Ordu’ya 52 iş makinası daha kazandıracaklarına dikkat çekerek, "Bu projenin geri ödenmesi 30 yıl. Biz bu makinaları kiralasaydık yaklaşık 200 milyon lira kira bedeli ödeyecektik. Bu şartlar altında en kötü ihtimalle 3 yılda bunu amorti edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Ordu'ya elektrikli otobüsler geliyor”

Sürdürülebilir Kentler Hareketlilik ve Güvenli Ulaşım Projesi kapsamında 6 adet elektrikli otobüsün Ordu’ya kazandırıldığını ifade eden Güler, 18 metrelik, yolcu kapasitesi oturmalı 52 kişi, toplamda en az 230 kişi olmak üzere 6 adet elektrikli otobüsü şehre kazandıracaklarını, IPA destekli bu projenin maliyetinin ise 3,5 milyon avro olduğu kaydetti.



"Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 35 milyon avroluk hibe görüşmelerimiz sürüyor"

Bir hibe desteğinin de Fransız Kalkınma Ajansından gelebileceğini, görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Başkan Güler, “Yine Fransız Kalkınma Ajansı ile benim görüşmelerim sürüyor. 35 milyon Euro hibe ve kredi alıyoruz ama henüz devam eden bir çalışma. Gerçekleştiğinde önemli bir avantajı kazanmış olacağız" dedi.

Öte yandan Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nı, Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Duru Azaklı açtı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Azaklı, Ordu’ya yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Güler’e teşekkür etti.