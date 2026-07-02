Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, geleceğin Malatya'sını oluşturma noktasında önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, 'Biz 'Yeni Malatya'yı inşa ediyoruz' derken bunu sadece bir slogan olarak söylemiyoruz; geleceğin şehircilik vizyonunu ortaya koyuyoruz. Depreme dayanıklı, güvenli ve dirençli bir şehir inşa ediyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Valiliği tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ESKKK Başkanı Ali Evren, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanvekili Orhan Özbek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanlarıyla iş insanları yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, sadece depremin yaralarını sarmadıklarını, geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini söyledi. 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini kaydeden Başkan Er, 'Sadece Doğanşehir'de 7 bin 828 konut yapılıyor. İlçenin nüfusu yaklaşık 36 bin, inşa edilen konutlar ise yaklaşık 31 bin 500 kişiyi barındırabilecek kapasitede. Adeta yeni bir Doğanşehir kuruluyor. Biz 'Yeni Malatya'yı inşa ediyoruz' derken bunu sadece bir slogan olarak söylemiyoruz; geleceğin şehircilik vizyonunu ortaya koyuyoruz. Depreme dayanıklı, güvenli ve dirençli bir şehir inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Malatya'da 'Çevre yolun altı-çevre yolun üstü' ayrımını da ortadan kaldırdıklarına dikkati çeken Başkan Sami Er, 'Taştepe ve Şehit Fevzi'yi görüyorsunuz. O bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurumun çözümcü yaklaşımı ve desteği, yerelde de valimiz ve diğer kurumlarımızla birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle Malatya çok kısa sürede önemli bir mesafe kat etti. 1,5 yılı engellemelerle geçmesine rağmen kısa bir sürede Malatya'yı ayağa kaldırdık. Geleceğin Malatya'sını kurmaya devam ediyoruz. Kışla Caddesi'nin devamını kentsel dönüşüm ile yapacağız' şeklinde konuştu.

Şehircilik vizyonu kapsamında sanayi alanında önemli bir dönüşümün gerçekleştirileceğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Altay Kışlası'nda 714 iş yeri yapıldı. Bunun yanında 600 iş yeri de inşa ediliyor. Temel amacımız; Malatya merkezinde asla üretim ve depolama yeri bırakmamak. Mobilya ve kerestecilerimize 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde yer belirledik. Mermerciler, metal sanayi ve diğer sektörler için de kümelenme çalışmaları tamamlandı. Gıda sektörü için de yeni alanların tahsisi konusunda çalışmalar sürüyor. Malatya merkezde şehrin estetiğini bozacak, görüntü kirliliği oluşturan sanayi alanlarını planlı sanayi bölgelerine taşıyacağız. Bu doğrultuda yeni bir sanayi vizyonu ortaya koyuyoruz. Çavuşoğlu bölgesi ise kentsel dönüşümle satış ve teşhir merkezi haline gelecek. Böylece sadece Malatya'nın değil, bölgenin de önemli ticaret merkezlerinden biri olacak. Bununla ilgili planlama çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Yeniköy ve Fırıncı bölgelerinde yeni sanayi alanları oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz güçlü firmaları Malatya'ya kazandırarak sanayimizi daha da geliştirmek' ifadelerini kullandı.

Şehircilik ve sanayi vizyonlarının yanında güçlü bir çevre vizyonlarının olduğuna da dikkati çeken Başkan Er, 'Eskimalatya Atık Su Arıtma Tesisi yeniden hizmete alındı. Atık sular, tarımsal sulamada kullanılmak üzere tekrar arıtılıyor. İlave ünitelerle birlikte arıtılan sular tarımsal sulamada kullanılacak, çamur kurutma tesisleriyle de atıklar ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca yaklaşık 2,2 milyar liralık yeni arıtma yatırımımız tamamlandı. Sanayi bölgelerindeki kimyasal arıtma tesislerini de yıl sonuna kadar devreye almayı hedefliyoruz. Hiçbir atık arıtılmadan doğaya bırakılmayacak' dedi.

Başkan Er, Malatya'nın ulaşımına yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve planlamaya aldıkları projelerin olduğunu ifade ederek, 'Kuzey ve Güney Kuşak yolları bitiyor. Kuzey Çevre Yolu başta olmak üzere yeni bağlantı yolları tamamlanıyor' bilgisini paylaştı.

Malatya'yı her alanda ayağa kaldırdıklarını ve önemli organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Başkan Er, 'Arslantepe Yarı Maratonu'nu düzenledik. Önümüzdeki günlerde Kayısı Festivalimizi yapacağız. Bunun yanında dağ bisikleti yarışması, Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvamız ve uluslararası güreş müsabakalarımız olacak. Bu kapsamda hem spor hem de kültür ile ilgili 'Malatya Ajandası' oluşturduk' dedi.

Gençlik ve spor yatırımlarına da büyük önem verdiklerini, bu kapsamda 4 milyar lira değerindeki projelerin şehrin dört bir yanında yükseldiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bölgenin en büyük kütüphanesini belediye binası içerisinde hayata geçirdiklerini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise şehrin genel durumunu değerlendirmek, önlerindeki süreçte yaşanacak gelişmeleri değerlendirmek ve istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Malatya'da artık yeniden yapılanmanın büyük ölçüde tamamlandığını, geleceğe dair umutların güçlendiği yeni bir döneme girdiklerini kaydeden Vali Yavuz, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 104 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Yerinde dönüşüm kapsamında ise devletimizin katkı ve desteğiyle yaklaşık 21 bin bağımsız bölüm daha hayata geçirildi. Böylece toplamda 125 bin bağımsız bölüm tamamlanmış oldu. Bu rakamın içerisinde 13 bin 178 iş yeri ile 16 bin 500 kırsal konut da yer alıyor. İş yerlerinin büyük bölümü teslim edildi' diye konuştu.

İstişare toplantısında ayrıca, 3. lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurtspor'un birleşme çalışmalarıyla birlikte adının Malatyaspor olması, bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar ele alınarak, iş insanlarında sürece katkı ve destek sağlamaları talep edildi.