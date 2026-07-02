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Program kapsamında son olarak saat 15.00'te belediyeyi ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi, temaslarını tamamlamasının ardından kentten ayrılacak.

Bakan Çiftçi, Bayburt programına saat 11.30'da valiliği ziyaret ederek başlayacak. Valilik ziyaretinin ardından Ulu Camii'nde cuma namazını kılacak olan Bakan Çiftçi, saat 14.00'te Hacı Kıyasi Şentürk Camii konferans salonunda düzenlenecek AK Parti Bayburt Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak üzere 3 Temmuz Cuma günü Bayburt'a gelecek.

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