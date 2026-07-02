AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ilçesindeki Pelitlibağ Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Subaşıoğlu, pazar tezgahlarını tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında hem pazar esnafının sorunlarını dinleyen hem de alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Subaşıoğlu, sahadan gelen talepleri yerinde incelediklerini belirtti. Vatandaşların beklentilerini doğrudan dinlemenin ve çözüm odaklı bir siyaset yürütmenin önemine değinen Başkan Subaşıoğlu, 'Denizli'nin her köşesi bizim için kıymetli. Bugün Pelitlibağ'da hemşerilerimizin yüzündeki gülümsemeye, esnafımızın alın terine ortak olduk. Halkımızla aramızdaki gönül köprülerini her geçen gün güçlendiriyoruz. İhtiyaçları ve talepleri yakından takip ederek, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlar da Subaşıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, esnaflar da kendilerini ziyaret ederek sorunlarını dinlemesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.