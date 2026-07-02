Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Çatalbahçe ve Aksüt mahallelerini ziyaret ederek tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceledi.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilk olarak Çatalbahçe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kültür Evi ile devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Mahallenin ihtiyaçlarını karşılamaya ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Ulutaş, hizmetlerin ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceğini ifade etti.

Başkan Ulutaş daha sonra Aksüt Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Ulutaş, yapılması planlanan Kültür Evi projesi kapsamında alanda incelemelerde bulundu. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulutaş, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Ulutaş, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla mahalle sakinlerine teşekkür etti. Ulutaş, Akçadağ'ın tüm mahallelerinde hizmet ve yatırım odaklı çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.