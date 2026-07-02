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MSB'nin açıklamasında askeri hastanelerin yeniden açılacağına ilişkin doğrudan bir ifade yer almazken, askeri sağlık altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında konu gündeme geldi. Gazetecilerin, askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakanlık yetkilileri, şu değerlendirmeyi yaptı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, askeri hastanelerin yeniden açılmasının ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılmasının hayati önem taşıdığını ifade etmişti.

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