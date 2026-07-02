İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede!

Borsa İstanbul’da Hangi Hissede Kim Alım Yaptı? İşte 15 Mayıs İşlem Hareketleri

ERTLog, uzun yol ve ağır nakliye operasyonlarını Renault Trucks ile güçlendiriyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Enflasyon verisiyle maaş tablosu değişecek: Kim ne kadar alacak?

Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Altuntaş, makamında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Altuntaş'a ilk müdahale Orhangazi Devlet Hastanesinde gerçekleşti. Durumunun değerlendirilmesinin ardından Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Altuntaş, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürtülmesi için Bursa Şehir Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi.

Başkan Çerçioğlu'na oy veririm diyenlerin yüzdesi 51.1 oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.ekovitrin.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.