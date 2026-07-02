Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Altuntaş, belediyedeki makamında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Altuntaş'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Altuntaş, makamında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Altuntaş'a ilk müdahale Orhangazi Devlet Hastanesinde gerçekleşti. Durumunun değerlendirilmesinin ardından Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Altuntaş, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürtülmesi için Bursa Şehir Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi.