Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı'nda devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek Emlak Konut yetkililerinden süreç hakkında bilgi aldı. Taşkın, önümüzdeki iki ay içerisinde yaklaşık 1.200 iş yerinin teslim edilmesinin planlandığını belirterek, kiralık iş yeri konusunda yaşanan sıkıntının önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı süren çarşı alanında incelemelerde bulundu. Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran ile birlikte sahayı gezen Başkan Taşkın, devam eden çalışmalar ve teslim süreci hakkında bilgi aldı. İncelemelerde özellikle çarşı merkezindeki iş yerlerinin teslim takvimi, konteynerlerin kaldırılması sonrası yaşanan kiralık iş yeri ihtiyacı ve yeni iş yerlerinin hizmete açılma süreci değerlendirildi. Başkan Taşkın, Ağustos ayı sonuna kadar önemli sayıda iş yerinin daha tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Başkan Taşkın: 'Kiralık İş Yeri Sıkıntısını Yakından Takip Ediyoruz'

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşı merkezindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek,'Bugün de sizlere güzel bir gelişmeyi paylaşmak için çarşı merkezindeki inşaat alanındayız. Emlak Konut Uygulama Müdürümüz Yunus Emre Demirkıran ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik ve yürütülen süreç hakkında bilgi aldık. Yeni Cami'den Akpınar'a kadar olan bölümün teslim edilmesinin ardından, Yeni Cami ile Emeksiz Caddesi arasındaki kısmın da en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.'

Son günlerde konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte kiracı esnafın iş yeri konusunda yaşadığı süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Taşkın, 'Kiracı esnaf kardeşlerimizin kiralık iş yeri sıkıntısından dolayı bizler de inşaat alanlarını hızlı bir şekilde ziyaret ediyoruz. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi bizim için büyük önem taşıyor' dedi.

Saray Mahallesi ve çarşı merkezindeki teslim takvimine ilişkin de bilgi veren Başkan Taşkın, ' Geçtiğimiz günlerde Saray Mahallesi'ndeydim. Bölgede yaklaşık 400 iş yerinin Ağustos sonu ile Eylül başı arasında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Bugün inceleme yaptığımız Yeni Cami ile Emeksiz arasındaki bölgede ise aldığımız bilgiye göre Ağustos ayı sonu itibarıyla yaklaşık 800 iş yeri daha kullanıma açılacak. Böylece önümüzdeki iki aylık süreçte yaklaşık bin 200 yeni iş yerinin piyasaya kazandırılmasını bekliyoruz' şeklinde konuştu.

Bu sürecin kiralık iş yeri piyasasına da olumlu yansıyacağını belirten Taşkın, 'Konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte oluşan kaygının yeni iş yerlerinin teslim edilmesiyle azalacağına inanıyoruz. Arz arttıkça kiraların da daha makul seviyelere geleceğini düşünüyoruz. Hem esnafımızın hem de iş yeri sahiplerinin makul bir noktada buluşacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Taşkın, çarşı merkezindeki diğer etaplarda da çalışmaların sürdüğünü belirterek, hükümet konağı arkası ve Sancaktar bölgesindeki inşaatların da sonbaharda teslim edileceğini sözlerine ekledi.

'Ağustos sonunda tüm blokları teslim etmeyi hedefliyoruz'

Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran ise Başkan Bayram Taşkın'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini söyledi.

Demirkıran, 'Leda grup tarafındaki birinci etapta imalatlarımızı tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. İş yerlerinin önemli bir kısmında ticari faaliyetler başladı. Çay ocakları, kuyumcular, tekstilciler, dönerciler ve farklı sektörlerden esnafımız iş yerlerinde hizmet vermeye başladı' dedi.

İnceleme yapılan ikinci etapta toplam 11 blok bulunduğunu belirten Demirkıran, 'Bu bloklardan üçünü teslim etmiş durumdayız. Teslim edilen alanlarda kiralama, tadilat ve ticari faaliyetler devam ediyor. Diğer bloklardaki çalışmalarımız da hızla sürüyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Ağustos ayı sonunda buradaki tüm blokları tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.