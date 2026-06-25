Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler, bir takım ziyaretler için Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede Emirler, Kars'tan Türkistan'a uzanan tarihi ve kültürel köprüyü simgeleyen 'Turan Koridoru' adlı tabloyu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hediye etti. Ziyarette teşkilat çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Bahçeli'nin Bilecik halkına selam ve muhabbetleri iletildi.

Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Emirler'in bir sonraki ziyareti Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım oldu. Görüşmede Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Emirler, 'MHP Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını alma fırsatı bulduk. Genel başkanımızın Bilecikli hemşerilerimize selam ve muhabbetlerini ilettik. Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret ederek il başkanlığımızın faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik ve talimatlarını aldık. Ülkücü hareketin emrinde, milletimize hizmet yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.