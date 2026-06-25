Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 'Türkiye, Batı Trakya Türklerinin hak ve menfaatlerinin yanındadır ve garantörüdür' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, 'Adalar denizi ve Doğu Akdeniz'de Lozan ve Paris anlaşmalarını yok sayarak provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin haklarını da gasp etme girişimlerine hız verdi. Batı Trakya Türklerinin, Lozan anlaşması ile garanti altına alınan kendi müftülerine seçme hakkını yok sayarak buraya sözde müftü ataması gerçekleştiren Yunanistan, 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii'nde yaşanan olaylar üzerinden dini temsil iradesi, cemaat hakları ve Lozan Anlaşması'nın hilafına olan tutumunu ileri aşamaya çıkarmıştır. Batı Trakya'da kirli uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Atina yönetiminin bölgede yaşayan soydaşlarımızı hedef alan uygulamalarının sistematik bir boyut kazanmış olması endişe vericidir. Bu girişimler karşısında ise sessiz kalınması asla düşünülemez. Türkiye, Batı Trakya Türklerinin hak ve menfaatlerinin yanındadır ve kendilerinin garantörüdür. Soydaşlarımızı hedef alan tüm hukuksuz girişimler dikkatle takip edildiği gibi hassasiyetle de mukabilinde bulunulacaktır. Siyonist barbarlığın kanlı hesaplarına kendisini piyon olarak kullandıran Yunanistan'ın, söz dinlemez, hukuk tanımaz, şımarık ve gayri ahlakı tutumu başını yakacaktır. Günü geldiğinde yapacağı ilk hatada bugün sırtını sıvazlayanların Türkiye karşısında kendisini nasıl yalnız bırakacağını acı içerisinde tecrübe etmek zorunda kalacağı gerçeğini belli ki görememektedir. Bugünlerde terör devleti İsrail'in, Yunanistan'ı kışkırtma ve kullanma girişimlerinin ardından Bosna Hersek ile Arnavutluk'u da karıştırarak, istikrarsızlığı Balkan coğrafyasının tamamına yayıp, vahşetlerini perdeleyip, bölgesel hesaplarında yeni imkanlar oluşturma hesap ve girişimleri de dikkatlerden kaçmamaktadır. Türkiye'nin müttefik ülkelerle geliştirdiği sağlam bağlara karşı Asya, Afrika ve Ortadoğu üzerinde beyhude çabalar sergileyen Israil'in, şimdi Balkanlara yönelik başlattığı uğraşları kuru bir hayalden öteye varamaz. İsrail, Türkiye ile boy ölçüşebilecek bir ülke değildir. Sineklerde kartallara meydan okuyabilecek mecal yoktur. Bu sebeple kuru gürültü ve mide bulandırmaktan başka varabilecekleri bir sonuç bulunmamaktadır' dedi.