Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehir merkezinde yeni açılan yol asklarıyla birlikte kentin ulaşım sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Suat Soylu ve Tecde Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Tecde Mahallesi'nde yer alan Şehit Sami Kıbrız Caddesi'nde yürütülen asfalt, kaldırım, bisiklet ve yürüyüş yolu ile ağaç aksı çalışmalarını inceleyip, bilgi aldı.

25 metre genişliğinde ve yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yol, Güngör Caddesi ile Yüzakı Bulvarı'nı birbirine bağlayan önemli bir aks olacak. Yüzakı Bulvarı ile Adıyaman yolunu birbirine bağlayacak olan kısımda ise yakın zamanda çalışmalar başlayacak. Açılacak yeni yollar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni viyadük ve alternatif yol ile entegreli bir şekilde hizmet vererek, kent ulaşımını daha rahat hale getirecek. Yol asfaltlama çalışmasının yanı sıra cadde üzerinde bisiklet yolu, ağaç aksı ve yürüme yolu da yapılıyor.

'Fahri Kayahan'dan Adıyaman yoluna kesintisiz devam edecek'

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmek için yeni bağlantı akslarını açmaya devam ettiklerini söyledi. Malatya merkezden Adıyaman, yeni viyadük ve Beylerderesi'nde çift gidiş-çift geliş olarak inşa edilen alternatif yola entegre olacak bağlantı yollarını açtıklarını ifade eden Başkan Er, 'Tecde Mahallemizde Fahri Kayahan'dan Güngör Caddesi'ne gelen yol kesintiye uğruyordu. Güngör Caddesi'nden Yüzakı'na kadar olan bölümdeki kısmı da tamamladığımızda bu yol, kesintisiz olarak Fahri Kayahan'dan Yüzakı Bulvarı'na kadar kesintisiz olarak devam edecek. Bu yolda altyapı tamamen yenilendi. Kaldırım ve tretuvar tamamlandı ve asfaltlama aşamasındayız. Yüzakı Bulvarı'ndan Adıyaman yoluna bağlanacak olan kısmı da açacağız. Böylece Fahri Kayahan'dan Adıyaman'a kadar kesintisiz devam edecek' bilgisini paylaştı.

'Malatya'mızın gelecekteki ulaşım sorunlarını çözüyoruz'

Ulaşımın kesintisiz ve direkt sağlanabilmesi için yeni yol açma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Başkan Sami Er, 'İkinci viyadük çalışmamız var. Yeni açtığımız bağlantı yolları, viyadük ve yaptığımız alternatif yolla entegreli bir şekilde çalışacak. Yani biz Malatya'mızın gelecekteki ulaşım sorunlarını çözüyoruz' dedi.

'Tecde spor kompleksimizi yıl sonuna kadar açacağız'

Tecde'de bir yandan yol çalışmaları devam ederken diğer yandan da 8 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzundan kapalı spor salonlarına, voleybol ve basketbol sahalarından fitness alanlarına kadar her detayın yer aldığı Tecde Spor Kompleksi'nin de inşa sürecinin tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Başkan Er, 'Bu cadde üzerinde Tecde Spor Kompleksimiz yükseliyor. Kaba inşaatı bitti. Yılsonuna kadar spor kompleksimizi hizmete açacağız. Tecde'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun' diye konuştu.

Tecde Muhtarı Ali Yiğit ise 'Yıkılan şehrin yeniden ayağa kalkması noktasında dün başka şeyleri konuşurken bugün artık mahallelerimizi güzelleştirmeye başladık. Tecde Mahallemizde üç noktada çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıracak hizmetler yapıyor. Bu caddemizin ancak 5-6 metresini kullanabiliyorduk ama yapılan çalışmayla caddenin genişliği 25 metreye ulaştı. Kaldırım, bisiklet yolu, altyapı ve asfaltının bitmesiyle birlikte mahalle sakinlerimizi hizmetine sunulmuştur. Bu anlamda önemli ulaşım akslarından birisi olacak. Aynı zamanda mahallemizde Tecde Spor Kompleksinin yapımı devam ediyor. Yılsonuna gelmeden buranın inşaatı tamamlanarak, hizmete açılacak. Malatya'da geçmiş dönemde yıkılan evlerin yeniden yapılmasını konuşurken bugün mahallemizde yapılan güzle çalışmalara şahit oluyoruz: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve ekibine çok teşekkür ederiz' dedi.