Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Romanya'nın Vâlcea iliyle kurulması planlanan kardeş kent ilişkisi kapsamında önemli temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde turizm, tarım, kültür, ticaret ve Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkânları ele alındı.

Başkan Ahmet Aras, belediye başkanları ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Vâlcea İl Meclisi Başkanı Constantin Rdulescu, Râmnicu Vâlcea Belediye Başkanı Mircia Gutu ve Ocnele Mari Belediye Başkanı Remus Gabriel Sasu ile bir araya geldi.

Görüşmelerde iki bölge arasında geliştirilebilecek ortak projeler değerlendirilirken, kardeş kent ilişkisiyle ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda kalıcı iş birliklerinin kurulması hedeflendi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Aras, 'Romanya'nın Vâlcea iliyle kuracağımız kardeş kent ilişkisi kapsamında önemli temaslarda bulunduk. Turizm, tarım, kültür, ticaret ve Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma fırsatlarını değerlendirdik. İnanıyorum ki kurduğumuz bu güçlü bağlar, kentlerimiz arasında kalıcı dostlukların ve somut iş birliklerinin kapısını aralayacak. Muğla'yı uluslararası alanda daha güçlü temsil etmeye, kentimize değer katacak iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, Vâlcea iliyle kurulacak kardeş kent ilişkisinin iki bölge arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağları daha da geliştirmesi bekleniyor.