BDDK verilerine göre, Şubat 2025’te 70,9 milyar TL olan sektör kârı, Mart ayında 97,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Raporda, Mart 2025 itibarıyla Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 36,1 trilyon TL olarak açıklandı. Bu rakam, 2024 yılsonuna kıyasla 3,47 trilyon TL’lik artışa işaret ediyor.

Sektörün en büyük aktif kalemini oluşturan krediler 17,63 trilyon TL’ye, menkul değerler ise 5,76 trilyon TL’ye yükseldi. 2024 yılsonuna göre aktif toplam yüzde 10,6, krediler yüzde 9,9, menkul kıymetler ise yüzde 10,3 oranında büyüme gösterdi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların fonlama tarafında ise mevduat kalemi dikkat çekiyor. 2024 yılsonuna göre yüzde 11,9 artan toplam mevduat hacmi 21,14 trilyon TL oldu.

Aynı dönemde sektörün özkaynak toplamı yüzde 6,5 artışla 3,08 trilyon TL’ye ulaştı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün yılın ilk çeyreğinde ortaya koyduğu bu güçlü performans, finansal sistemin istikrarı açısından olumlu bir tablo çiziyor.