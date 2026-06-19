Basketbol Süper Ligi'nin yeni temsilcisi Bandırma Bordo Basketbol ile Pizza Bulls arasında isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Bordo Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez, Pizza Bulls Kurucusu Cavit Can Kırbey ve basın mensupları katıldı. Törende, Bordo Sportif'in basketbol yatırımları, Basketbol Süper Ligi'ndeki hedefleri, kulübün yapılanma süreci, projeleri ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bordo Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez, Pizza Bulls'un basketbola ve çocuklara vermiş olduğu katkının yadsınamaz olduğunu belirtti. Onur Göçmez, 'Hem Gelişim Ligi'ne vermiş olduğunuz destek hem 1. Lig'de Cedi Osman olarak yapmış olduğunuz organizasyon, verdiğiniz mücadele gerçekten basketbol camiası tarafından çok örnek gösterilen ve çocuklarımızın gelişimi açısından da bu memlekete faydalı insan yetiştirmek anlamında da çok güzel bir tohum atma projesi. Biz bir yıldır zaten bu organizasyonunuzu takip ediyoruz. Bu sportif anlamda bu ülkeye vermiş olduğunuz büyük bir destek. Ama bunun dışında ülke ekonomisine ve Türkiye'nin marka değerine bir Türk markası olarak oluşturmuş olduğunuz ve sizlerin hikayesini de çok iyi biliyoruz. Bu organizasyonla ismimizin anılması bizim için çok önemli bir gururdur. Bandırma bir basketbol kültürünü Türkiye'ye yaşatan ve milli takıma çok sporcu yetiştiren bir şehir. Bandırma'da çok önemli bir basketbol kültürü var. Bizler 2023 Mart ayında kurulan çok yeni bir organizasyonuz. Spor Yasası'na göre de belki de ilk kurulan şirketlerdeniz. Hem sportif hem de ticari faaliyet yürüten bir yapıyız. Sürdürülebilirliği önemseyen bir yapıyız. Biz, hani derler ya 'yönetim istifa' denilmeyecek bir yapıyız çünkü yönetim istifa ederse şirket kapanmış olur. Biz bu yapıyı büyüterek, bu yapıyı altyapıyla beraber geliştirerek sürdürülebilir hem finansal hem de sportif yapıyı kurmak için adımlar atıyoruz. Gerçekten bugün burada atılan imza, Bandırma'nın basketbol kültür mirasının daha da ileriye götürülmesi için tarihi bir imzadır. Ben burada atılan imzanın sadece kısa süreli değil, uzun soluklu, çok güzel sonuçlara gideceğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'Hedefimiz bu ligde kalıcılıktan ziyade yarışmacı ve Avrupa'yı odaklayan bir yapı olmak'

Şu anda oluşturdukları yapı içerisinde 500'e yakın Bandırmalı genç olduğunu aktaran Göçmez, 'Bizim organizasyonumuzun kalbi Bandırma. Biz hiçbir zaman Bandırma'dan uzaklaşmadık çünkü orada çok güzel bir kültür var. Çok güzel insanlar var, çok güzel çocuklar var. Siz de Pizza Bulls Bordo olarak bu gelişime katkı sağladınız. Aslında ülkenin belki de 5 yıl sonra, 6 yıl sonra, belki de 10 yıl sonra milli takımından 3 tane, 4 tane çocuk gördüğümüzde sırtımızı yaslayacağız ve izleyeceğiz. Ülke basketboluna hayırlı olsun. Hedefimiz bu ligde kalıcılıktan ziyade yarışmacı ve Avrupa'yı odaklayan bir yapı olmak. Yani bizim aklımızda hiçbir zaman alt tarafı hiçbir zaman düşünmeyeceğiz ki ben 9 yıldır spor sektöründeyim. Beni tanıyanlar bilirler, biz bir işe giriştiysek bu işte mutlaka yarışmacı bir takım oluşturacağız. Zorluklar olacak ama burada Haluk Hocam var, Tutku Hocam var. Onların deneyimleri bizi çok daha heyecanlandırıyor. Çok güzel bir takımlarla hem sizin markanızı hem de Bandırma'mızı çok güzel temsil edeceğiz' diye konuştu.

Cavit Can Kırbey: 'Ülkemizdeki spora, basketbola her zaman desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz'

Basketbola ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Pizza Bulls Kurucusu Cavit Can Kırbey ise 'Bu sene tabii Bordo Takımı'nın Süper Lig'e çıkmasıyla kendileriyle güzel bir iş birliği yapmaya karar verdik. İsim sponsorluğuyla anlaştık. Sayın başkanıma teşekkür ederim kendisi de Pizza Bulls'a böyle güzel bir fırsat verdi. Biz tabii basketbolu çok seviyoruz. Marka olarak çok seviyoruz, aile olarak çok seviyoruz. Büyük bir aileyiz biliyorsunuz. 20 yıldır Türkiye'nin milli markası, milli gururu. Şu anda 160'a yakın şubesiyle, 20'ye yakın ilde pizza severlere pizza dağıtan bir firmayız. Milli markayız, ülkemizin markasıyız ve onun için de ülkemizdeki spora, basketbola her zaman desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hem Bandırma'mız için hem, Pizza Bulls Bordo ailesi için güzel bir sezon olur' cümlelerine yer verdi.

İmzalanan anlaşmayla birlikte Bordo Basketbol, 2026-2027 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde Pizza Bulls Bordo Basketbol adıyla mücadele edecek.